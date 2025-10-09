6 образовательных объектов построят на западе Москвы в рамках МаИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

6 образовательных объектов возведут на западе Москвы в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Для этих целей город предоставил инвесторам и застройщику около 6 гектаров земли. На выделенной территории появятся детские сады и школы, которые смогут посещать более 2,3 тысячи детей, а также центр дополнительного образования. Суммарная площадь объектов составит почти 54 тысячи квадратных метров, в настоящее время проекты находятся на разных стадиях реализации, сказал вице-мэр.

Участки, выделенные для строительства учреждений, находятся в Раменках, Солнцеве и Очаково-Матвеевском. Инвесторы и застройщики построят два школьных корпуса на 1 575 мест, три здания для детсадов на 725 воспитанников и центр допобразования для подростков, рассказала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

В частности, школа на 825 учеников и детсад на 350 мест появятся на улице Матросова. Для этого в рамках МаИП выделено более 3 гектаров земли. В Раменках на участке площадью 0,46 гектара возведут центр допобразования, в котором будут оказывать помощь в обучении и социализации воспитанникам центров содействия семейному воспитанию и коррекционных школ.

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении строительства новой школы на 550 учеников в Свиблове. В здании, расположенном в проезде Русанова, оборудовали учебные кабинеты, медиатеку, спортзал, медблок и пространство для проведения мероприятий. На прилегающей территории сделали спортивную зону и место для отдыха.