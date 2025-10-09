Собянин объявил о завершении строительства школы в районе Свиблово

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Свиблове завершилось строительство новой школы, рассчитанной на 550 учеников старших классов. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, в новом образовательном учреждении, расположенном в проезде Русанова, разместили учебные кабинеты, медиатеку, спортивный зал, медицинский блок и пространство для проведения мероприятий.

"Новая школа находится внутри жилого квартала. В будущем возведем здесь еще несколько новостроек по программе реновации. Важно, что дети смогут учиться рядом с домом, в современных и комфортных условиях", – отметил Собянин.

На прилегающей территории оборудована многофункциональная спортивная зона, включающая беговую дорожку, яму для прыжков в длину, универсальную площадку, зоны для сдачи норм ГТО, настольного тенниса и воркаута, а также специально обустроенное место для отдыха.

Ранее сообщалось, что детский сад на 150 мест площадью 3,8 тысячи квадратных метров возвели в Южном Бутове. Новый объект находится по адресу Варшавское шоссе, 280А, в составе жилого комплекса "Никольские луга". Он принял первых воспитанников уже 1 сентября.