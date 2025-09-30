Детский сад на 150 мест возвели в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский сад на 150 мест площадью 3,8 тысячи квадратных метров возвели в Южном Бутове, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Новый объект находится по адресу Варшавское шоссе, 280А, в составе жилого комплекса "Никольские луга". Он принял первых воспитанников уже 1 сентября.

Овчинский отметил, что в здании имеются 6 групповых ячеек с буфетной зоной, игровым залом, спальней, санузлом и раздевалкой. Там сделаны физкультурный и музыкальный залы, пищеблок полного технологического цикла и медпункт с процедурным кабинетом на первом этаже.

Вокруг здания специалисты оборудовали 6 прогулочных зон с теневыми навесами и игровыми комплексами, 2 спортивные площадки. Более того, на прилегающей территории они высадили деревья и кустарники, а возле главного входа построили площадку для мероприятий.

"Детский сад построен за два года под контролем Мосгосстройнадзора. За это время инспекторы комитета провели восемь выездных проверок, в результате итогового мероприятия было оформлено заключение о соответствии здания требованиям утвержденной проектной документации", – подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Девелопером проекта выступает группа компаний "ПИК".

Ранее в Коммунарке завершилось строительство детского сада на 220 мест. Площадь объекта превысила 4,8 тысячи квадратных метров. В детсаду предусмотрели 9 групп, медблок, пищеблок полного цикла, физкультурный и музыкальный залы. Кроме того, на прилегающей территории выполнено благоустройство.

