Сергей Собянин рассказал о новых образовательных учреждениях в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В жилом квартале в Коммунарке появятся новые образовательные учреждения. Об этом в мессенджере МАХ рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, на улице Александры Монаховой было завершено строительство детского сада на 300 мест. Учреждение приняло воспитанников 1 сентября.

"Оборудовали 12 групп, музыкальный и физкультурный залы, прогулочные зоны с беседками и две спортивные площадки", – сказал Собянин.

Он добавил, что сейчас рядом идет строительство еще одного детсада на 300 мест. Ожидается, что оно будет завершено в 2026 году.

Кроме того, в высокой степени готовности находится здание школы на 1 100 мест. Там на прилегающей территории появится стадион с футбольным полем, универсальной игровой площадкой для волейбола и баскетбола и зонами воркаута.

"В этом жилом квартале, расположенном между улицей Академика Семенова и трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, уже построены пять детских садов, две школы, а также детская и взрослая поликлиники", – добавил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что после открытия новых объектов жизнь в районе станет еще комфортнее.

Вместе с тем большой образовательный комплекс строится в Даниловском районе Москвы. На Дубининской улице появятся школа на 720 учеников и детсад на 175 воспитанников. По словам Собянина, два корпуса будут похожи на открытую книгу.

Детский сад будет рассчитан на семь групп. Здание полностью приспособят для детей с ограниченными возможностями здоровья.

