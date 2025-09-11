Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Останкинском районе откроют детский сад по льготной программе аренды "1 рубль за квадратный метр в год", заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"По итогам открытого аукциона победителю передали два здания в Останкинском районе общей площадью свыше тысячи квадратных метров. Инвестору необходимо привести помещения в порядок и приобрести необходимое оборудование. После этого он сможет открыть там дошкольное учреждение", – поделился вице-мэр.

Объекты находятся по адресу Новомосковская улица, дом 9, строения 1 и 2. Они расположены на огороженной зеленой территории рядом с Останкинской телебашней.

Руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что договор аренды заключен с победителем торгов на 49 лет по ставке, которая была определена во время открытого аукциона. Помимо этого, девелопер получил в пользование земельный участок площадью примерно 0,5 гектара, где он сможет разместить нужные объекты для работы дошкольного учебного заведения.

"После выполнения всех требований программы предприниматель сможет перейти на льготную ставку аренды в размере менее 1,1 тысячи рублей в год. Льгота позволит инвестору направить сэкономленные средства на развитие бизнеса и, как следствие, качественно организовать образовательный процесс", – отметила Соловьева.

В свою очередь, руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что возможность аренды у столицы зданий для открытия образовательных учреждений по льготной программе пользуется у предпринимателей стабильно высоким спросом.

Согласно ее условиям, инвестору необходимо оснастить помещения оборудованием и приступить к образовательной деятельности не позднее 6 месяцев со дня заключения договора. Если зданию требуется капремонт, то сделать это следует не позднее 18 месяцев.

Между тем на севере Москвы появится образовательный комплекс на тысячу мест. Его построят недалеко от станции Беговая МЦД-1. Комплекс будет состоять из трехэтажного детского сада на 300 воспитанников и пятиэтажной школы на 700 учеников. Строительством займется инвестор, сказал Ефимов.