Школу на 1 тыс мест возведут в Левобережном районе возле метро "Беломорская"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвестор возведет школу на 1 тысячу учеников в Левобережном районе Москвы возле метро "Беломорская" Замоскворецкой линии метро. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Для строительства уже внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), в которые входят ряд норм и требований. Они регулируют использование участков и определяют виды разрешенной деятельности в конкретных местах.

По словам вице-мэра, здание появится на земельном участке 57/10, площадь которого составляет 1,65 гектара. Школу оборудуют медиатекой, обеденным, спортивным залами и залом для мероприятий. Также прилегающую к строению территорию оснастят зонами для спорта и отдыха.

Благодаря близкому расположению к станции метро ученики и учителя смогут быстро добираться до образовательного учреждения из других районов города, отметила, в свою очередь, председатель комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Между тем в столичном районе Куркино появился современный образовательный комплекс с начальной школой и дошкольным отделением. Комплекс общей площадью более 11 тысяч квадратных метров расположен на Юровской улице.

Новое здание переменной этажности, в три и четыре этажа, войдет в состав школы № 1298 "Профиль Куркино". В учреждении смогут учиться 550 человек: 150 дошкольников и 400 учеников начальной школы.