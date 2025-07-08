Образовательные и жилые комплексы появятся вблизи Белорусского вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти утвердили проект планировки территории грузового двора Москва-Товарная-Смоленская вблизи Белорусского вокзала. Там появится жилой квартал с необходимой инфраструктурой, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строительство охватит участок площадью около 55 гектаров. На нем возведут жилые комплексы, школу на 1 000 мест и многофункциональный административный центр, уточнил вице-мэр.

"Общая площадь объектов составит 234,83 тысячи квадратных метров. Ожидается, что благодаря реализации данного проекта в столице появится почти две тысячи новых рабочих мест", – отметил Ефимов.

Проект строительства охватывает территорию, ограниченную Проектируемыми проездами № 1808 и 8312, улицами Грузинский Вал, 1905 года и Нижней, жилой застройкой рядом с Ходынской улицей, а также площадью Тверская Застава, Ваганьковским кладбищем и Краснопресненским путепроводом.

По плану на участке предусмотрены места для подземной парковки. Более того, будет уделено внимание и благоустройству общественных пространств, добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Благодаря этому улучшится транспортная доступность, появится более привлекательная городская среда. Основная цель этого проекта – сделать город более удобным для жителей", – заключила Княжевская.

Ранее стало известно, что в Даниловском районе реорганизуют участок площадью 1,18 гектара в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Как рассказал Ефимов, там появится бизнес-центр. Инвестиции в проект оцениваются в 14,93 миллиарда рублей, после его реализации будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест.

