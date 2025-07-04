Образовательный комплекс на 1 045 мест построят в Коммунарке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Образовательный комплекс появится в столичном районе Коммунарка. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На свободном от застройки земельном участке сформирована территориальная зона площадью почти 2,5 гектара. Инвестор возведет там образовательный комплекс, рассчитанный на 825 школьных и 220 дошкольных мест", – отметил он.

Предельная площадь здания составит 23 тысячи квадратных метров. После завершения возведения комплекс передадут городу.

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, строительство школ и детских садов в ТиНАО улучшает качество жизни горожан, обеспечивает им доступ к современному образованию и формирует комфортные условия для обучения детей.

Она уточнила, что образовательный комплекс расположится по адресу Саларьевская улица, земельный участок № 17. Рядом с ним находятся станции метро "Саларьево", "Филатов Луг" и "Румянцево".

Помимо комплекса, в Коммунарке в границах Филатовского бульвара и Проектируемого проезда № 7183 появится новый детский сад на 200 мест. Трехэтажное здание возведут на территории административно-делового центра "Коммунарка", которое находится в районе станции метро "Ольховая". Там создадут восемь групп, каждой из которых отведут отдельную групповую ячейку с игровой комнатой, спальной зоной и раздевалкой.

