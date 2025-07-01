Строительство школы в Ново-Переделкине завершится в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительство школы на 550 мест, которая войдет в состав образовательного комплекса № 1238, в районе Ново-Переделкино планируется завершить в этом году. Она возводится в рамках столичной Адресной инвестиционной программы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Школа расположится по адресу улица Лукинская, дом 12. Общая ее площадь составит 8,8 тысячи квадратных метров. В настоящее время специалисты завершают работы по монтажу фасадов, устройству наружных и внутренних инженерных сетей. На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство и установят площадки для мероприятий, отдыха и спорта. Готовность школы уже превышает 80%.

В здании сделают учебный, обеденный и спортивный блоки. По словам главы столичного департамента гражданского строительства Алексея Александрова, при внутренней отделке интерьеров специалисты используют экологические чистые и безопасные материалы. На первом этаже разместится вестибюль с гардеробными, медицинский блок, а также универсальные и специализированные учебные кабинеты. Также здесь разместятся малый спортивный и обеденный залы.

Кроме того, в школе сформируют все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. В здании будут находиться лабораторно-исследовательский комплекс, зал для проведения мероприятий и спортивный зал с современным оборудованием. На верхних этажах расположатся универсальные и специализированные учебные кабинеты.

"Социальный объект строится под контролем Мосгосстройнадзора. За это время инспекторы комитета провели девять выездных проверок, в ходе которых оценивали качество работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации", – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Современная школа также появится на Складочной улице в Марьиной Роще. Завершить строительство планируется в этом году. Внутри учреждения предусмотрены актовый зал, медиатека, спортзалы, столовая и лифты. Во дворе оборудуют стадион и спортплощадки, зоны для отдыха и проведения мероприятий.

