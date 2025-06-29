29 июня, 10:33Мэр Москвы
Сергей Собянин: в районе Люблино откроется новая школа
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Люблино инвестор строит большую школу на 2 200 мест, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.
По словам мэра, 4-этажное здание на Люблинской улице будет разделено на четыре блока: центральный и три крыла. Все они будут оформлены в разной цветовой гамме.
В центральной части и левом крыле на первом этаже будут получать образование ученики начальной школы, в правом – основной. На втором и третьем этажах оборудуют залы для мероприятий, гимнастики и спорта, учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс и медиатеку.
Четвертый этаж полностью отдадут по учебные пространства основной и старшей школы. На прилегающей к зданию территории сделают два внутренних двора для отдыха, детские площадки и стадион для игры в теннис, футбол, волейбол и баскетбол, отметил Собянин.
Современная школа также появится на Складочной улице в Марьиной Роще. Завершить строительство планируется в этом году. Внутри учреждения предусмотрены актовый зал, медиатека, спортзалы, столовая и лифты. Во дворе оборудуют стадион и спортплощадки, зоны для отдыха и проведения мероприятий.
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