Инвесторы арендовали 22 га земли для строительства объектов в ТиНАО с 2018 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 2018 года инвесторы получили в аренду от города земельные участки для строительства более 470 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости в ТиНАО, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, всего победителям торгов выделили свыше 40 участков суммарной площадью 22 гектара. На них планируется построить торгово-развлекательные и деловые комплексы, медицинские, спортивные и другие объекты.

Большинство арендованных участков находится в Троицком административном округе. Там инвесторы получили 27 объектов общей площадью почти 16,6 гектара. На этой территории планируется возвести свыше 217 тысяч "квадратов" недвижимости.

В Новомосковском административном округе победителям аукционов выделили 16 участков общей площадью 5,4 гектара. В общей сложности там смогут построить 255 тысяч "квадратов" недвижимости.

Как отметила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, 28 договоров аренды заключили с инвесторами для возведения торговых и общественно-деловых центров, шесть – для размещения производств, пять – для создания спорткомплексов.

Помимо этого, город выделил по одному участку для строительства придорожного сервиса, автомобильной заправочной станции, культурно-оздоровительного комплекса и медицинского центра.

Между тем в Даниловском районе реорганизуют участок площадью 1,18 гектара в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Как рассказал Ефимов, там появится бизнес-центр. Инвестиции в проект оцениваются в 14,93 миллиарда рублей, после его реализации будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест.