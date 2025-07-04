Сергей Собянин назвал ключевые приоритеты развития ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Современные школы, культурные и общественные пространства, а также комфортное жилье в настоящее время являются приоритетными объектами развития ТиНАО, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Например, с 1 сентября заработает новый корпус школы № 2094. Он расположен на территории ЖК "Саларьево парк" и вмещает в себя 1 150 учеников, отметил мэр.

Здание оснащено всем необходимым для полноценного учебного процесса. В открытом доступе у ребят и учителей будут специализированные кабинеты для занятий робототехникой, музыкой и пением, мастерская для рисования и живописи, спортивные залы, а также лаборатории для инженерных и медицинских исследований, актовый зал, современная медиатека и IT-полигон.

Кроме того, во дворе предусмотрены специальные пространства для активного времяпрепровождения, обратил внимание градоначальник. Среди них игровые площадки, зоны для занятий спортом и сдачи нормативов ГТО. Также есть футбольное поле, беговые дорожки и площадки для баскетбола и волейбола.

Территория двора также включает в себя школьный огород, где ученики могут проводить занятия по ботанике на свежем воздухе.

Тем временем в Ватутинках завершилось обновление здания культурного центра, продолжил Собянин. После реконструкции он стал современным, комфортным и более вместительным.

В ходе работ был добавлен этаж и пристройка, что увеличило площадь здания до 3 400 квадратных метров. Теперь в центре есть универсальный концертный зал на 300 мест со сценой, гримерками, помещениями для звукозаписи и хранения реквизита.

Помимо этого, в новом культурном центре есть библиотека, музыкальные классы, спортивный и два танцевальных зала, а также помещение для занятий и буфет. На территории оборудованы площадки для детей и проведения массовых мероприятий. Открытие запланировано на 1 августа.

Мэр подчеркнул, что ТиНАО являются одними из самых масштабных территорий, где активно осуществляется программа реновации.

"Сейчас здесь проектируется и строится 9 жилых комплексов, а под заселение передано уже 8. Один из них находится в Троицке на Городской улице", – отметил градоначальник.

Комплекс включает в себя два здания, в которых насчитывается 736 квартир с улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации. На нижних этажах будут расположены аптеки, торговые точки, пункты выдачи заказов, кафе и другие объекты инфраструктуры.

Во дворе комплекса предусмотрены две детские и две спортивные площадки, а также две зоны для отдыха. В новое здание переедут около 1 200 жителей из девяти старых домов.

Вместе с тем Собянин напомнил, что Троицкий и Новомосковский округа присоединились к Москве 1 июля 2012 года. На тот момент их общая площадь составляла 148 тысяч гектаров.

За 13 лет население округов увеличилось почти в 3,5 раза и достигло 810 тысяч человек. Также в этот период специалисты построили и ввели в эксплуатацию около 37,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 28,3 миллиона является жильем.

Одним из важнейших изменений мэр назвал появление в этих районах метро – там появились Сокольническая, Солнцевская и Троицкая линии. Также теперь жители могут пользоваться 8 городскими вокзалами МЦД-2 и МЦД-4.

Помимо этого, было создано около 300 тысяч рабочих мест. Сейчас продолжают формироваться крупные индустриальные кластеры.

Внимание также было уделено постройке и реконструкции более 400 километров дорог, сделал акцент градоначальник. В свою очередь, количество автобусных маршрутов выросло на 70%.

Еще в этот промежуток времени было построено более 210 социальных объектов, включая многопрофильный клинический центр "Коммунарка" и первую очередь кинопарка "Москино", напомнил Собянин.

В рамках этих же работ было произведено благоустройство 72 общественных пространств, в том числе парков, скверов и знаковых объектов.

"Новые территории стали пространством активного, комплексного и сбалансированного развития, которое продолжается 13 лет. Будем и дальше делать все, чтобы здесь было комфортно жить, работать и воспитывать детей", – заключил мэр.

Например, в рамках этих работ в районе Коммунарка появится образовательный комплекс на 825 школьных и 220 дошкольных мест. Здание площадью 23 тысячи квадратных метров построят на участке 2,5 гектара.

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, строительство школ и детских садов в ТиНАО улучшает качество жизни горожан, обеспечивает им доступ к современному образованию и формирует комфортные условия для обучения детей.