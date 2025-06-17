Здание районного отделения полиции появится в ТиНАО

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Здание районного отдела полиции появится в Филимонковском районе ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Соответствующие изменения уже внесены в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Новый объект возведут по адресу: квартал № 40, земельный участок № 1. Его общая площадь будет близка к 1,45 гектара.

"Предельная площадь здания составит 7 тысяч квадратных метров. Планируется, что рядом с новым отделением полиции появится несколько административных зданий", – подчеркнул Ефимов.

Как уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, наиболее удобный въезд на территорию объекта будет располагаться со стороны шоссе Ракитки. Рядом с новым райотделом полиции планируют возвести многофункциональное здание с помещениями департамента по обеспечению деятельности мировых судей, управы района и других организаций.

Вместе с тем в Коммунарке идет строительство 21 социального объекта. Их общая площадь составляет 240 тысяч квадратных метров. В это число входят две поликлиники, физкультурно-оздоровительный комплекс и 18 образовательных объектов. Новые социальные объекты будут построены рядом с жилыми кварталами.

