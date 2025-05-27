54 здания возведены индивидуальными предпринимателями в Москве с 2020 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Частные инвесторы возвели в 11 административных округах Москвы 54 новых здания с 2020 года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, общая площадь построенных сооружений составляет более 105 тысяч квадратных метров.

"В их числе два лечебно-оздоровительных центра, три спортивных учреждения, шесть административно-деловых и 17 торгово-бытовых объектов. Больше всего недвижимости частные инвесторы возвели в ТиНАО – с 2020 года предприниматели построили здесь 36 зданий", – отметил заммэра.

Участие в городской стройке частных инвесторов обогащает инфраструктуру столицы.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что всего за 2024 год предприниматели построили в городе 14 объектов. Среди них:

физкультурно-оздоровительный центр площадью около 6,4 тысячи квадратных метров;

здание универсального магазина в Молжаниновском районе площадью почти 1,1 тысячи квадратных метров;

медицинский центр в Хорошёво-Мнёвниках площадью около 1 тысячи квадратных метров.

"В настоящий момент частные инвесторы ведут строительство ФОКа в Троицке и крупного торгового центра в Митине площадью 12,5 тысячи квадратных метров", – заключил Овчинский.

Ранее сообщалось, что инвесторы арендовали у столицы свыше 30 зданий и помещений по программе "1 рубль за квадратный метр в год" для открытия образовательных организаций.

Ефимов рассказывал, что благодаря программе в городе открыты уже 24 частных образовательных организации. В рамках льготной программы для объектов образования Москва выставляет на торги здания и помещения в разных районах. Победителей выбирают по наибольшей цене за аренду.