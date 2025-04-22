Детский сад на 350 мест появится в Филимонковском районе НАО в 2026 году

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Строительство трехэтажного детского сада на 350 мест продолжается в Филимонковском районе Новомосковского административного округа (НАО) столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, детский сад будет седьмым по счету образовательным учреждением в рамках развития микрорайона. Он расположен на улице Лаптева. Завершить строительство планируется в 2026 году, после чего здание переведут в систему столичного образования, отметил Ефимов.

Известно, что в детском саду расположены три лестничные площадки и лифт. Он также будет предназначен для людей с ограниченными возможностями здоровья. В здании помещения разделены на два блока – для детей и административно-хозяйственного обслуживания. В каждой группе будут своя раздевалка, спальня с уборной, групповые и буфетные комнаты.

Кроме того, в здании оборудуют пищевой, медицинский и административный блоки, а также там появятся физкультурный и музыкальный залы. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Министр также добавил, что на территории дошкольного учреждения будут расположены игровые площадки и спортивные зоны. Вокруг детского сада высадят деревья, кустарники и газоны.

Ранее детский сад на 90 мест был сдан в эксплуатацию на северо-западе столицы. Дошкольное учреждение, возведенное за счет бюджетных средств, находится в районе Митино на улице Муравской, доме 46, строении 5.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, в помещении есть кабинеты для детей от 1 года до 6 лет, медицинский блок, кафетерий, актовый зал и помещение для персонала. Также на территории сада будет расположен пункт охраны и система видеонаблюдения.

