Детский сад на 90 мест введен в эксплуатацию на северо-западе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Детский сад на 90 мест сдан в эксплуатацию на северо-западе столицы. Разрешение на ввод объекта оформил комитет государственного строительного надзора Москвы.

Дошкольное учреждение, возведенное за счет бюджетных средств, находится в районе Митино на улице Муравской, доме 46, строении 5. Его площадь составляет 1,9 тысячи квадратных метров, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

По его словам, в помещении есть кабинеты для детей от 1 года до 6 лет, медицинский блок, кафетерий, актовый зал и помещение для персонала. Также на территории сада будет расположен пункт охраны и система видеонаблюдения.

По данным комитета, во внутреннем дворе появились детская площадка, уличное освещение и скамейки. Также специалисты провели там озеленение.

Уточняется, что за время строительства были организованы 8 проверок с участием специалистов подведомственного центра экспертиз. С помощью лабораторно-инструментального исследования они оценивали соответствие материалов и конструкций проектной документации.

Ранее новый учебный корпус школы № 1329 открылся в столичном районе Тропарево-Никулино. Здание находится на Никулинской улице.

Для учеников и педагогов были сделаны универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс, многофункциональный библиотечный центр с медиатекой, спортивный зал и зал для проведения мероприятий.