Пять образовательных объектов появятся в Коммунарке до конца года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвесторы до конца 2025 года возведут в Коммунарке еще пять образовательных объектов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"До конца этого года в Коммунарке появится три новых детских сада, школа и образовательный комплекс", – указал он.

Общая площадь объектов превысит 72 тысячи квадратных метров. Суммарно здесь смогут учиться и воспитываться 3 400 человек. Школы и детсады появятся в составе жилых комплексов "Скандинавия", "Бунинские Луга", "Саларьево Парк" и "Прокшино". После завершения работ учреждения передадут в городскую систему образования.

"Сейчас на стройплощадках идет каменная кладка внешних стен, устройство наружных и внутренних инженерных систем. В одних проектах строители приступили к фасадным и кровельным работам, а в других – к отделке помещений, благоустройству прилегающей территории", – добавил глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

На некоторых объектах уже идут пусконаладочные работы оборудования. В каждой из школ будут обустроены универсальные и специализированные учебные кабинеты с современным наполнением. Здесь же появятся медиатеки, спортзалы, лабораторно-исследовательские комплексы и залы для мероприятий.

В детсадах будут залы для занятий и кружков, спальни, методические и медкабинеты, раздевалки, буфеты и пищеблоки. Предусмотрены просторные групповые ячейки, окна с увеличенным остеклением и удобные выходы на улицу.

Прилегающую к образовательным учреждениям территорию планируют благоустроить, разбить газоны, высадить кустарники и деревья. Кроме того, весь цикл строительных работ контролируется Мосгосстройнадзором. Суммарно ведомство провело уже свыше 50 выездных проверок на социальных объектах в ТиНАО, заявил председатель ведомства Антон Слободчиков.

"В рамках контрольно-надзорных мероприятий инспекторы проверяют соответствие возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации. Специалисты подведомственного Центра экспертиз осуществляют инструментальный контроль, в том числе отделочных работ", – добавил он.

Ранее Ефимов рассказывал, что в районе Коммунарка в рамках комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участки площадью 13,74 гектара. Там появится спортивная и деловая инфраструктура. В частности, на улице Александры Монаховой возведут еще один жилой квартал.

