Квартал со спортивной и деловой инфраструктурой появится в Коммунарке по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участки площадью 13,74 гектара реорганизуют в столичном районе Коммунарка по программе комплексного развития территорий (КРТ). Там появится спортивная и деловая инфраструктура, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В рамках редевелопмента двух участков вблизи улицы Александры Монаховой в активно развивающемся округе Москвы появится еще один современный жилой квартал с необходимой горожанам инфраструктурой. Благодаря строительству различных объектов здесь планируется создать свыше 2,5 тысячи рабочих мест", – подчеркнул он.

В реализацию проекта планируется вложить 60,64 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит свыше чем 1 миллиард рублей. Участки располагаются рядом со станцией "Коммунарка" Троицкой линии метро.

"В соответствии с проектом решения на территории предусмотрено строительство многоквартирных жилых комплексов. В новостройках смогут проживать более четырех тысяч человек", – указал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Рядом появится административно-деловой комплекс с паркингом на 740 машино-мест. Кроме того, около новостроек построят физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 5,4 тысячи квадратных метров и паркинг на 300 автомобилей.

Между тем на участке улицы Маршала Прошлякова в Москве проведут редевелопмент по программе КРТ. После проведенных работ здесь появятся образовательный и спортивный комплексы. Также на данном участке планируется сформировать более 11,7 тысячи рабочих мест.

