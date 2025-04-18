Три спортивных сооружения, две школы и детский сад возведут в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работы по строительству трех спортивных сооружений, двух школ и детского сада, общая площадь которых составит 118 тысяч квадратов, ведется в районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Все объекты смогут посещать почти 1,4 тысячи детей. В настоящее время работы на двух из них уже подходят к концу, уточнил вице-мэр, добавив, что инвесторские школы и детский сад после окончания строительства будут переданы городу.

"Завершить возведение всех шести социальных объектов планируется в ближайшие два года", – уточнил Ефимов.

Строительство идет во всем районе, например, в новых жилых кварталах появляются учебные заведения, которые дополняют существующую образовательную инфраструктуру. Кроме того, это позволяет жителям выбрать для своих детей школу или детский сад, находящиеся в наиболее удобном месте.

Также в Хорошёво-Мнёвниках возводятся спортивные объекты, которые разнообразят досуг горожан и способствуют популяризации активного образа жизни.

Как пояснил глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, одним из сооружений стала спортивная база на Карамышевской набережной площадью более 1,4 тысячи квадратных метров.

В ее главном здании будут расположены помещения для групповых и индивидуальных занятий по пилатесу и йоге, бассейн с зоной СПА и медицинский кабинет.

При этом контроль за строительством столичных социальных объектов на всех этапах осуществляет Мосгосстройнадзор, напомнил глава ведомства Антон Слободчиков. В указанном районе инспекторы на сегодняшний день провели 17 выездных проверок. В ходе них они оценивали объем выполненных работ и соответствие используемых материалов проектным решениям.

"Инструментальный контроль осуществляли специалисты подведомственного Центра экспертиз для того, чтобы гарантировать качество и безопасность зданий после их ввода в эксплуатацию", – заключил Слободчиков.

Тем временем в Коммунарке до конца 2025 года инвесторы возведут пять образовательных объектов: три новых детских сада, школу и образовательный комплекс. Общая площадь объектов превысит 72 тысячи квадратных метров.

Суммарно в учреждениях смогут учиться и воспитываться 3 400 человек. Школы и детсады появятся в составе жилых комплексов "Скандинавия", "Бунинские Луга", "Саларьево Парк" и "Прокшино".

