Два жилых комплекса по программе реновации построены в районе Косино-Ухтомском

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два жилых комплекса по программе реновации построили в столичном районе Косино-Ухтомском. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Здания располагаются по адресу улица Черное Озеро, дом № 7 и 8. Общая площадь ЖК составляет более 20 тысяч квадратных метров.

"Суммарно в двух новых жилых комплексах предусмотрено 173 квартиры общей площадью более 104 тысяч квадратных метров. Шесть из них – для маломобильных жильцов – там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. В подъездах для удобства жителей смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов", – подчеркнул Овчинский.

Первые этажи предусмотрены как нежилые. На них планируется открыть объекты социально-бытовой инфраструктуры. Придомовую территорию благоустроили. Там появились площадки для активного отдыха и спорта. Кроме того, специалисты установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.

Дома находятся рядом с автобусными остановками "Улица Черное Озеро", "Косинская фабрика", "Большая Косинская улица, 24" и "Оренбургская улица". Вместе с тем в пешей доступности есть учебные учреждения, детская поликлиника, Дом культуры, магазины и кафе.

"Весь строительный цикл домов по программе реновации проходил под контролем Мосгосстройнадзора. За этот период суммарно состоялось 24 контрольно-надзорных мероприятия – инспекторы проверяли качество строительных работ, отделки, монтажа инженерных систем и выполненного благоустройства", – указал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее жилой комплекс по программе реновации построили на Никитинской улице на востоке Москвы. Он рассчитан на 210 квартир. Общая площадь помещений составляет более 11 тысяч квадратных метров.

В подъездах были установлены современные лифты грузоподъемностью 1 000 и 400 килограммов, а на первом этаже сделаны помещения для консьержей, колясочная и почтовые ящики.

