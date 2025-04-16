Новый жилой комплекс по программе реновации построили на Никитинской улице

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы

Жилой комплекс по программе реновации построили на Никитинской улице на востоке Москвы. Он рассчитан на 210 квартир, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Общая площадь помещений составляет более 11 тысяч квадратных метров. В подъездах были установлены современные лифты грузоподъемностью 1 000 и 400 килограммов, а на первом этаже сделаны помещения для консьержей, колясочная и почтовые ящики.

Кроме того, специалисты облицевали фасады здания керамическим кирпичом, а входные группы оформили витражным остеклением. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, для отделки были использованы графитовый и коричневый цвета с эффектом "меланж".

Также на придомовой территории специалисты обустроили две детские и одну спортивную площадки, высадили деревья, кустарники, газоны и цветники. Для безопасности они установили системы видеонаблюдения.

Рядом с ЖК располагается станция "Измайловская" Арбатско-Покровской линии метро, учебные заведения, киностудия, спортивный комплекс, государственные и частные клиники, магазины и кафе.

Как подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, в течение всего строительства инспекторы комитета организовывали проверки, оценивали качество работ и материалы. В результате было оформлено заключение о соответствии жилого комплекса утвержденной проектной документации.

Между тем около 7,6 тысячи жителей Москвы заключили договоры на квартиры в новостройках по программе реновации с января по март 2025 года. В январе договоры подписали около 1,9 тысячи москвичей, в феврале – 2,7 тысячи, а в марте – почти 3 тысячи человек. Они получили квартиры с улучшенной отделкой, сантехникой и осветительными приборами.

