Более 30 новостроек по программе реновации строятся на месте старых домов в ЮВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

32 жилых комплекса (ЖК) возводятся по программе реновации на юго-востоке Москвы на месте уже расселенных домов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Общая площадь квартир в них составит 529 тысяч квадратных метров. Это позволит переселить ориентировочно 19 тысяч москвичей", – сказал заместитель мэра.

Практически все материалы для отделки и строительства новостроек по реновации производятся в России, а их качество не уступает зарубежным аналогам. При этом время эксплуатации таких домов – 100 и более лет.

"Из более чем 30 новостроек шесть возводят на улице Юных Ленинцев, еще четыре – на Люблинской улице. Суммарно во всех жилых комплексах предусмотрено более девяти тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации", – уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Первый этаж ЖК будет нежилым, но в будущем здесь разместят магазины, кафе, досуговые центры, частные медцентры и многое другое. Рядом с новостройками планируется выполнить озеленение – высадить деревья и кустарники, разбить газоны. Также у домов установят современное наружное освещение и камеры видеонаблюдения.

Ранее в столице согласовали проект новостройки на Стартовой улице в Лосиноостровском районе. Здание появится на месте расселенного дома и будет рассчитано на 134 квартиры. На первом этаже новостройки будут находиться колясочная, комната консьержа и помещения административного назначения, а также центр информирования по переселению в рамках программы реновации.

