Три участка в Нагатино-Садовниках реорганизуют по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Три участка на Варшавском шоссе и Нагатинской улице реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), следует из проекта решения, размещенного на сайте правительства Москвы. Об этом сообщает заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь всех участков составляет 1,57 гектара, их реализация даст возможность создать более 140 рабочих мест, отметил вице-мэр.

"Всего в районе Нагатино-Садовники городом проработано шесть проектов КРТ общей площадью свыше 36 гектаров, они предполагают строительство более 1,1 миллиона квадратных метров различной недвижимости", – добавил Ефимов.

Объекты будут расположены в непосредственной близости от станции метрополитена "Нагатинская". В рамках проекта планируется возвести новые жилые здания по реновации, общая площадь которых составит 36,8 тысячи квадратных метров, подчеркнул руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, на первых этажах зданий расположатся помещения для магазинов, заведений питания, сервисных мастерских и других предприятий. Участки будут благоустроены, рядом с домами обустроят детские площадки и площадки для занятия спортом, а также там появится подземный паркинг.

В результате комплексного развития территорий на месте участков строят объекты недвижимости, в том числе жилье, предназначенное для программы реновации. Суммарная площадь квартир для программы достигнет около 22,5 тысячи квадратных метров, обратил внимание руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Это позволит обеспечить новым жильем около 800 москвичей. В квартирах будет выполнена готовая улучшенная отделка, что позволит переехать в них сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. В подъездах оборудуют помещения для консьержей и колясочные", – заявил он.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности жителей на придомовой территории будут размещены объекты наружного освещения и установлены камеры видеонаблюдения.

Между тем в районе Коммунарка по программе КРТ реорганизуют участки площадью 13,74 гектара. Там появится спортивная и деловая инфраструктура.

В реализацию проекта планируется вложить 60,64 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит свыше чем 1 миллиард рублей. Участки располагаются рядом со станцией "Коммунарка" Троицкой линии метро.