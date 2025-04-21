Сергей Собянин сообщил об открытии новой школы в Тропарево-Никулине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый учебный корпус школы № 1329 открылся в столичном районе Тропарево-Никулино. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Здание находится на Никулинской улице.



"Школа стала ярким акцентом среди жилой застройки района. Ее выделяют интересные архитектурные решения – разноцветные вставки возле окон и стальные зеркальные кассеты с текстурой "водная рябь", – написал мэр Москвы.



Для учеников и педагогов были сделаны универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс, многофункциональный библиотечный центр с медиатекой, спортивный зал и зал для проведения мероприятий.



На прилегающей территории установили спортивную площадку для игры в волейбол и баскетбол, прыжковую зону и место для отдыха.



"В этой школе хочется учиться. Впечатляет дизайн, оборудование. Мы сможем развиться в технологическом плане, и очень это круто. Здесь больше пространства. Светло все, современно, много кабинетов. Из примечательных – кабинет управления беспилотниками. Библиотека хорошая", – привел Собянин слова учащихся.

Занятия в школе начались 21 апреля.

Кроме того, в Коммунарке до конца 2025 года инвесторы возведут пять образовательных объектов: три новых детских сада, школу и образовательный комплекс. Общая площадь объектов превысит 72 тысячи квадратных метров.

Суммарно в учреждениях смогут учиться и воспитываться 3 400 человек. Школы и детсады появятся в составе жилых комплексов "Скандинавия", "Бунинские Луга", "Саларьево Парк" и "Прокшино".

