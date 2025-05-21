В Москве инвесторы арендовали более 30 объектов для частных школ и детсадов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвесторы арендовали у Москвы свыше 30 зданий и помещений по программе "1 рубль за квадратный метр в год" для открытия образовательных организаций. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Программа <...> действует в столице с 2013 года. На данный момент с инвесторами заключен 31 договор аренды недвижимости общей площадью 44,3 тысячи квадратных метров", – уточнил он.

По словам Ефимова, благодаря программе в городе открыты уже 24 частных образовательных организации. Предприниматели занимают по льготе 36,1 тысячи "квадратов" площадей, при помощи чего ежегодно экономят более 600 миллионов рублей.

В рамках льготной программы для объектов образования Москва выставляет на торги здания и помещения в разных районах. Победитель выявляется по наибольшей цене за аренду.

Как отметила глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, на 7 объектах, чья общая площадь составляет более 8,2 тысячи квадратных метров, предприниматели продолжают проводить подготовительные работы к открытию частных школ и детсадов. Они заработают на севере, северо-западе, юго-востоке Москвы, а также в Новомосковском административном округе (НАО).

С начала года победители аукционов получили два здания. В Щербинке они планируют открыть школу на 150 человек, а в Войковском районе запустить детский сад, рассчитанный на 30 воспитанников.

Глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что востребованность помещений для образовательных организаций по льготе подтверждает статистика. В прошлом году средняя конкуренция на торгах оценивалась в 5 участников на лот.

Ранее стало известно, что школа и два детских сада общей площадью свыше 27 тысяч квадратных метров появятся за счет внебюджетных средств в районе Нагатино-Садовники. Благодаря этому город дополнительно получит 675 школьных и 500 дошкольных мест. Мосгосстройнадзор взял на контроль все этапы строительства объектов.

