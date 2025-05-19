Школу и два детских сада построят инвесторы в районе Нагатино-Садовники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школа и два детских сада общей площадью свыше 27 тысяч квадратных метров появятся за счет внебюджетных средств в районе Нагатино-Садовники. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Образовательное учреждение, площадь которого составит 17,5 тысячи квадратных метров, будет возведено в 2-м Нагатинском проезде. После проведения всех работ четырехэтажное здание передадут в столичную систему образования.

Школа строится с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Там будут обустроены гимнастический зал, универсальный трансформируемый спортзал, специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы и медиатека.

Кроме того, в районе Нагатино-Садовники на территории нового жилого комплекса возводится детсад с бассейном, площадь которого составит 4,8 тысячи квадратных метров. По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, там появятся групповые ячейки, медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла.

Благодаря этому строительству у города дополнительно появится 675 школьных и 500 дошкольных мест. Мосгосстройнадзор взял на контроль все этапы строительства школы и двух детских садов. Председатель ведомства Антон Слободчиков сообщил, что инспекторы провели уже 16 выездных проверок на объектах.

Специалисты подведомственного центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве мониторят, чтобы конструкции и материалы соответствовали проектным решениям, так как благодаря этому обеспечивается безопасность и надежность зданий.

Тем временем строительство трехэтажного детского сада на 350 мест продолжается в Филимонковском районе Новомосковского административного округа (НАО) столицы. Учреждение будет седьмым по счету образовательным учреждением в рамках развития микрорайона. Оно расположено на улице Лаптева.

Завершить строительство планируется в 2026 году, после чего здание переведут в систему столичного образования. Детсад будет предназначен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Помещения там разделены на два блока – для детей и административно-хозяйственного обслуживания.

