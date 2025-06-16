Свыше 20 объектов социальной инфраструктуры появятся в Коммунарке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Коммунарке возводится 21 социальный объект общей площадью 240 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В их числе – две поликлиники на 475 и 520 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс и 18 образовательных объектов на более чем 7,6 тысячи школьных и свыше 3 тысяч дошкольных мест.

"Новые социальные объекты возводятся рядом с жилыми кварталами", – отметил Ефимов.

Благодаря этим объектам в ТиНАО формируется городская среда, комфортная для жителей. Горожане смогут посещать врачей, а также выбирать школу или детский сад для своего ребенка ближе к дому.

"Из общего числа строящихся социальных объектов в Коммунарке 20 возводят девелоперы", – уточнил глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

В одном из жилых комплексов ведется строительство школы на 1,1 тысячи мест общей площадью свыше 25 тысяч "квадратов". В другом ЖК строится поликлиника на 520 посещений за смену, ее могут достроить уже в следующем году.

"В здании площадью 7,5 тысячи квадратных метров запроектированы помещения детской и взрослой поликлиники", – добавил Овчинский.

Строительство социальных объектов идет под контролем Мосгосстройнадзора. На каждом этапе возведения зданий специалисты комитета проводят контрольные и надзорные мероприятия, проверяя работы и материалы на соответствие документации и архитектурно-градостроительных решений, сказал председатель ведомства Антон Слободчиков.

"Это гарантирует качество и безопасность зданий при их дальнейшей эксплуатации", – отметил он.

Ранее 40 проектов планировки территорий утвердили в 11 административных округах столицы в рамках программы комплексного развития территорий.

Всего с 2020 года в Москве утверждены 40 ППТ общей площадью свыше 486 гектаров. На этих площадках в рамках КРТ возведут свыше 10 миллионов квадратных метров недвижимости, а город получит свыше 93 тысяч рабочих мест.

