Свыше 10 тыс москвичей стали владельцами жилья по программе реновации весной

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Правообладателями нового жилья по программе реновации с марта по май стали около 10 200 жителей Москвы, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В первый весенний месяц, март, документы на получение квартиры в новостройке оформили примерно 3 000 москвичей. В апреле владельцами жилья стали свыше 3 800 горожан, а в мае договора заключили около 3 500 жителей устаревших домов.

"Участникам программы были предложены комфортные квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам реновации. На первых этажах новостроек предусмотрены помещения для хранения велосипедов и колясок. Общедомовое пространство соответствует критериям безбарьерной среды", – добавил Ефимов.

Оформить необходимые бумаги на квартиры помогут сотрудники департамента городского имущества в центрах информирования по переселению. Эти центры находятся на первых этажах новостроек. После завершения их работы здесь разместят различные магазины и предприятия сферы услуг, необходимые для развития городской среды.

Большего всего новых квартир получили жители востока и севера Москвы – свыше 2 500 и 2 400 человек соответственно. При этом на юго-востоке столицы документы на новое жилье оформили свыше 1 300 граждан.

"Новостройки, в которые переедут участники программы реновации, расположены в тех же районах, где они проживали ранее. Исключение составляют Зеленоград и ТиНАО, где переселение ведется в пределах округа", – рассказала руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее стало известно, что жители 109 домов в Северном административном округе Москвы переехали или находятся в процессе переселения в новые квартиры по программе реновации. Первые участники программы в САО начали переезжать в новостройки на Бескудниковском бульваре еще в 2018 году.

Но к нынешнему моменту количество переданных под заселение жилых комплексов достигло 52. Всего новые квартиры получат около 109 тысяч жителей округа.

