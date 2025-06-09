Жители 109 домов в САО начали переселение в новостройки по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители 109 домов в Северном административном округе (САО) столицы переехали или находятся в процессе переселения в новые квартиры по программе реновации. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как напомнил вице-мэр, первые участники программы в САО начали переезжать в новостройки на Бескудниковском бульваре еще в 2018 году. Сейчас количество переданных под заселение жилых комплексов достигло 52.

"В новые квартиры переехали или еще переселяются свыше 24,7 тысячи москвичей. Всего по программе реновации в САО предстоит расселить 515 домов", – сказал Ефимов.

По его словам, новые квартиры получат около 109 тысяч жителей округа.

Расселенные дома демонтируют, а на их месте строят новые жилые комплексы с сопутствующей инфраструктурой. Большое внимание уделяется озеленению придомовой территории, установке детских и спортивных площадок, а также зон отдыха.

Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в 8 районах округа 66 домов уже освободили и демонтировали.

"В Бескудниковском районе в новые квартиры переехали жители 22 демонтированных зданий, в Дмитровском – 15. Еще 11 домов снесли в районе Западное Дегунино", – рассказал он.

Горожанам предоставили равнозначные квартиры, которые, как правило, больше прежних по общей площади за счет просторных кухонь и широких коридоров. В них готовая улучшенная отделка, установлена сантехника и осветительные приборы.

Глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что в освобожденных домах на севере столицы проживали около 15,5 тысячи человек. В Бескудниковском районе правообладателями квартир в новостройках стали около 6,2 тысячи москвичей, в Дмитровском – более 2,6 тысячи. Также в районе Западное Дегунино ключи от новых квартир получили почти 2,7 тысячи человек.

Ранее жилой комплекс по программе реновации возвели в Царицыне. Рядом с новым жилым домом работают государственные и частные медучреждения, учебные заведения, кафе и магазины.

Новые дома рассчитаны на 360 квартир общей площадью 20 тысяч "квадратов". Две квартиры выделены для маломобильных жильцов. Также в новостройке установили лифты грузоподъемностью 630 и 1 000 килограммов, а в подъезде обустроили сквозной проход.