Благоустройство территории началось около новостройки по реновации в Кузьминках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Кузьминках началось благоустройство территории около новостройки по программе реновации, площадь которой более 30 тысяч квадратных метров. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Дом располагается по адресу улица Маршала Чуйкова, земельный участок 9/5/1, в районе станций метро "Кузьминки" и "Волжская". Рядом с домом находятся объекты образования и здравоохранения, природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино".

Новостройка рассчитана на 299 квартир, а жилая площадь дома займет свыше 17 тысяч "квадратов".

"Сейчас на площадке ведется монтаж инженерных систем, чистовая отделка, а также началось благоустройство территории. Во дворе устанавливают детскую и спортивную площадки с сертифицированным оборудованием", – уточнил Овчинский.

В новостройке на первых этажах создадут подъезды со сквозной входной группой. Там же разместят помещения для необходимой инфраструктуры.

Как рассказал гендир Московского фонда реновации жилой застройки Максим Степанов, благоустройство около нового жилого дома проводится по приницпу безбарьерной среды. Например, маломобильные граждане смогут свободно перемещаться благодаря широким с минимальным уклоном дорожкам. Кроме того, для людей с ограниченными возможностями здоровья специалисты установят тактильные полосы.

В свою очередь, цикл возведения жилого дома находится на контроле Мосгосстройнадзора.

Председатель надзорного ведомства Антон Слободчиков отметил, что новостройка по реновации состоит из двух трехсекционных корпусов, которые имеют единую подземную парковку для транспорта.

"Работы на земельном участке площадью застройки 0,23 гектара ведутся с июня 2023 года. За этот период инспекторы комитета провели девять выездных проверок, в ходе которых оценивали качество возводимых конструкций и применяемых материалов на соответствие утвержденным проектным решениям", – добавил Слободчиков.

Ранее сообщалось, что в Капотне будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ) три участка. На каждой из территорий построят жилые дома по реновации площадью порядка 100 тысяч "квадратов", куда смогут переехать около 2,2 тысячи человек.

Благодаря тому что первые этажи новостроек будут нежилыми, там смогут открыться магазины, аптеки, кафе и службы быта. Это даст городу около 200 новых рабочих мест.