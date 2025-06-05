Десять старых домов расселены в районе Марьина Роща по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Марьина Роща в рамках программы реновации полностью расселены десять домов, заявил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Освобожденные дома в Северо-Восточном административном округе будут демонтированы. На этих территориях в дальнейшем построят новое жилье, вокруг которого появится сопутствующая инфраструктура.

Овчинский уточнил, что первый жилой комплекс в 1-м Стрелецком проезде был передан под заселение в 2020 году. При этом в настоящий момент число заселяемых новых домов, в которых обустроены более 700 квартир с готовой отделкой, достигло пяти.

"Всего по программе реновации в районе Марьина Роща предстоит расселить 24 жилых здания, новые квартиры получат 3,9 тысячи москвичей", – отметил глава ведомства.

Ранее стало известно, что на западе Москвы с начала года расселили 14 домов. Первое переселение жителей в Западном административном округе стартовало в 2018 году. Тогда под заселение передали две новостройки на улицах Красных Зорь и Гжатской. Количество полностью расселенных зданий достигло 125.

