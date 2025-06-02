Более 10 старых домов расселили на западе Москвы по программе реновации с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На западе Москвы с начала года расселили 14 домов по программе реновации. Об этом заявил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, первое переселение жителей в Западном административном округе (ЗАО) стартовало в 2018 году. Тогда под заселение передали две новостройки на улицах Красных Зорь и Гжатской. В настоящее время количество полностью расселенных зданий достигло 125.

С начала 2025 года в районе Фили-Давыдково было снесено пять жилых домов, в Можайском и Филевском Парке – по три. По одному зданию демонтировали в Ново-Переделкине, Солнцеве и Очаково-Матвеевском. В рамках программы реновации в ЗАО планируется расселить 548 зданий, около 104 тысяч жителей получат новые квартиры, уточнил Овчинский.

Договоры на равнозначные жилые помещения в округе заключили более двух тысяч жителей из 14 расселенных зданий, рассказала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева. В частности, в районе Фили-Давыдково ключи от новых квартир уже получили свыше 940 человек, в Можайском – почти 500, в Филевском парке – более 280, в Ново-Переделкине, Солнцеве и Очаково-Матвеевском – свыше 400.

Тем временем в ЮАО по реновации переехали около 880 человек с начала года. Пять старых домов расселили в районах Бирюлево Восточное и Нагорном. Москвичи получили квартиры в зданиях, построенных в Электролитном проезде и на Касимовской улице.

Всего с начала реализации программы реновации в столице передали под заселение 365 домов во всех округах города. Квартиры сдаются с готовой отделкой. На всех этапах переезда горожан сопровождает центр информирования.