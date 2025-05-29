Почти 185 тысяч человек получили новые квартиры по программе реновации в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала реализации программы реновации Москва передала 365 новостроек во всех округах города. Новые квартиры получили более 184,5 тысячи жителей из 1,2 тысячи домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Территория вокруг этих жилых комплексов благоустраивается, а на первых этажах домов открываются магазины, кафе, аптеки и другие предприятия социально-бытового назначения. Это не только создает комфортные условия для жизни новоселов, но и в целом положительно влияет на развитие инфраструктуры города", – подчеркнул он.

По словам главы столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, больше всего москвичей, которые заключили договоры, проживают на юго-востоке города – около 32,8 тысячи. На востоке их свыше 31,7 тысячи, а на севере – более 21,7 тысячи. Участники программы получают квартиры в тех же районах, где находятся старые дома. Исключениями являются Зеленоград и ТиНАО.

Квартиры сдаются с готовой отделкой. На всех этапах переезда горожан сопровождает центр информирования.

"В Восточном административном округе на сегодня передано под заселение 58 новых домов. На юго-востоке и севере столицы – по 52. Еще 50 новостроек передали под заселение в Северо-Восточном административном округе", – указал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Во всех новостройках делают широкие проходы в подъездах, вестибюли и лифтовые холлы. Пешеходные проходы во дворах проектируют так, чтобы сделать их комфортными для всех жителей.

Ранее около 400 жителей двух домов на Чонгарском бульваре и Варшавском шоссе приступили к переселению в новостройку по программе реновации. Жилой комплекс находится по адресу Симферопольский проезд, дом № 7. Он располагается рядом с объектами здравоохранения, образовательными учреждениями, магазинами, кафе и салонами красоты. Кроме того, недалеко от новостройки есть станции метро "Нахимовский проспект" и "Нагорная".

