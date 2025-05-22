Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию новостройки по реновации в Черемушках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию построенного по программе реновации жилого дома в районе Черемушки. Об этом сообщил председатель ведомства Антон Слободчиков, передает сайт мэра и правительства Москвы.

Двухсекционное здание, площадь которого составила примерно 21 тысячу квадратных метров, расположено по адресу улица Гарибальди, дом 17а. На первом этаже рядом с входом находятся помещение для колясок и комната для консьержа.

Кроме того, в рамках проекта предусмотрено открытие нежилых объектов, например магазинов или предприятия для оказания иных услуг. Фасад дома был отделан керамогранитными плитами, на которые специалисты установили короба для кондиционеров. Также им удалось остеклить лоджии.

"В данном районе очень много домов, которые выполнены в теплых оттенках – оранжевом, желтом, бежевом. Авторы проекта решили последовать в том же направлении, чтобы вписать здание в окружающую застройку", – объяснил главный архитектор столицы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Рядом с жилой постройкой были высажены деревья и кустарники, обустроены детская и спортивные площадки, а также места для отдыха и скамейки. Помимо этого, для жильцов стал доступен не только подземный одноуровневый паркинг, но и открытая плоскостная стоянка, где есть места для машин маломобильных граждан.

При этом качеству дома было уделено особое внимание по поручению Сергея Собянина. В связи с этим инспекторы Мосгосстройнадзора провели 12 контрольно-надзорных мероприятий, чтобы оценить, как были выполнены строительные работы, а также как осуществлялся монтаж инженерных систем и благоустройство территорий. По результатам проверок был выдан документ о соответствии объекта утвержденному проекту.

К мероприятиям были привлечены также специалисты подведомственного Центра экспертиз для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований материалов и конструкций.

Между тем еще один жилой комплекс построили в столичном районе Царицыно по программе реновации. Его общая площадь составляет свыше 28 тысяч квадратных метров. ЖК состоит из пяти секций и находится на Ереванской улице.

Новостройка рассчитана на 253 квартиры. В подъездах были оборудованы помещения для консьержей, хранения колясок и велосипедов. Во дворе специалисты сделали пешеходные дорожки, высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, установили фонари и камеры видеонаблюдения.

