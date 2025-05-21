21 мая, 15:01Город
Жилой комплекс по программе реновации появился на Ереванской улице в Царицыне
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Еще один жилой комплекс по программе реновации построили в столичном районе Царицыно. Его общая площадь составляет свыше 28 тысяч квадратных метров, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.
ЖК состоит из пяти секций и находится по адресу Ереванская улица, дом 4, корпус 2.
Новостройка рассчитана на 253 квартиры с готовой улучшенной отделкой. Их общая площадь оценивается более чем в 14 тысяч квадратных метров. В подъездах оборудованы широкие проходы, вестибюли и лифтовые холлы. Во дворе специалисты сделали пешеходные дорожки так, чтобы на них могли комфортно передвигаться родители с колясками и жители с ограниченными возможностями здоровья.
"Кроме этого, в новостройке оборудовано две квартиры для маломобильных граждан с инвалидностью: там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а в санузлах предусмотрены специальные поручни", – приводятся слова Овчинского на портале мэра и правительства столицы.
В подъездах были сделаны помещения для консьержей, хранения колясок и велосипедов. Около ЖК специалисты высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, установили фонари и камеры видеонаблюдения.
"Мосгосстройнадзор контролировал строительство дома на Ереванской улице на всех этапах – инспекторы комитета провели 11 выездных проверок. По результатам итогового мероприятия было оформлено заключение о соответствии здания утвержденному проекту", – добавил председатель организации Антон Слободчиков.
Дом располагается рядом со станциями метро "Царицыно" и "Кантемировская", а также со станцией Царицыно второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).
В апреле текущего года в четырех округах Москвы было завершено строительство 6 жилых комплексов по программе реновации. Три новостройки площадью более 240 тысяч квадратных метров были возведены на северо-западе, юго-западе и северо-востоке Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы. В них было обустроено в общей сложности свыше 2,1 тысячи квартир.
Собянин рассказал о строительстве новых домов по программе реновации в столице