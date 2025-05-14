Жители 90 домов на юге Москвы получили новые квартиры по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расселение по программе реновации коснулось 90 домов на юге Москвы. Для жителей были подготовлены и переданы под заселение 31 новостройка, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Переселение по программе реновации в Южном административном округе началось в 2018 году. Тогда жителям передали под заселение новостройку на Судостроительной улице", – отметил он.

По словам заммэра, в новые квартиры переехали или еще находятся в этом процессе около 14 тысяч горожан. Всего на юге Москвы предстоит расселить 378 домов, а новой жилье выдадут более 82 тысячам горожан.

Как указал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на юге города расселили и снесли уже свыше 45 домов в 9 районах округа. В Царицыне демонтировали 12 домов, в Нагорном и Нагатинском Затоне – по 7, а в Бирюлеве Западном – 5.

Между тем в Зеленограде с начала первого переселения в новые квартиры по программе реновации переехали более 1,2 тысячи семей. Из них около 900 воспользовались помощью города. Около 1 тысячи семей отпраздновали новоселье в районе Крюково, еще свыше 200 – в Старом Крюкове.

