Более 1,2 тыс семей переехали в новые дома по программе реновации в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,2 тысячи семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Зеленограде с начала первого переселения. Из них около 900 воспользовались помощью города, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В Зеленограде первые семьи по программе реновации начали переселяться в 2020 году в новостройки на Георгиевском проспекте и Солнечной аллее. На сегодня количество переданных под заселение жилых комплексов достигло семи", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Около 1 тысячи семей отпраздновали новоселье в районе Крюково, еще свыше 200 – в Старом Крюкове. Участники программы получают квартиры с улучшенной отделкой, благодаря чему могут не тратить время на дополнительный ремонт. В новостройках также делают лифты, оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов.

"Для того чтобы переселение по программе реновации было более комфортным, город бесплатно предоставляет услугу "Помощь в переезде". Жители могут вызвать грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую", – рассказала глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

С начала реализации программы реновации в Зеленограде к этой услуге прибегли уже около 900 семей, из которых свыше 700 – в Крюкове и еще более 150 – в Старом Крюкове.

Ранее Сергей Собянин встретился с новоселами жилого комплекса, который был возведен на улице Николая Озерова в районе Покровское-Стрешнево по программе реновации. Он был построен по индивидуальному проекту и рассчитан на 962 квартиры. Площадь здания составляет 56,3 тысячи квадратных метров. Как указал мэр, рядом с ЖК присутствует развитая инфраструктура. Для жителей доступны спортивный комплекс, стадион, детские сады, школы и благоустроенная набережная.

