Более 950 домов расселили в Москве в рамках программы реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала реализации программы реновации к переселению приступили жители Москвы более чем из 1,2 тысячи домов, из них в новые квартиры переехали уже из свыше чем 950 старых домов. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На сегодня по программе реновации во всех округах столицы расселили 954 дома. Из них на юго-востоке – 159 зданий, на востоке – 148. Еще 124 дома старого жилого фонда расселили в Западном административном округе. Для жителей старых домов под заселение было передано 365 новостроек", – уточнил он.

Расселенные дома демонтируют, а на их месте строят новые по программе реновации. По словам главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, старые здания находились в 89 районах. В Люблине и Щербинке расселили 39 и 34 домов соответственно. В Измайлове и Можайском новые квартиры получили жители 62 старых домов. Еще 30 зданий были расселены в Кузьминках.

"Квартиры в новых жилых комплексах под заселение передаются с готовой улучшенной отделкой, что позволяет горожанам переехать сразу, не тратя время на дополнительный ремонт", – указал Овчинский.

Территории вокруг новостроек благоустраивают. Там специалисты высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны и цветники, оборудуют детские и спортивные площадки.

В свою очередь, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что всего в 954 старых домах жили примерно 160,4 тысячи людей. Из них на юго-востоке новые квартиры получили 29,7 тысячи горожан, на востоке и западе – около 23,5 тысячи и более 20 тысяч человек.

Ранее в столичном районе Косино-Ухтомском появились два жилых комплекса по программе реновации. Здания располагаются по адресу улица Черное Озеро, дома № 7 и 8. Общая площадь ЖК составляет более 20 тысяч квадратных метров. Суммарно в них предусмотрены 173 квартиры общей площадью более 104 тысяч квадратных метров.

