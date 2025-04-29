Более 21 тыс жителей заключили договоры на жилье по реновации на севере Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала реализации программы реновации договоры на новое жилье в Северном административном округе (САО) Москвы оформили около 21,3 тысячи горожан. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Жителям 101 устаревшего дома было предложено переехать в равнозначное жилье в 50 новостройках, расположенных в восьми районах САО. В общей сложности там планируется переселить около 109 тысяч жителей из 515 домов.

"По количеству новоселов САО – один из лидеров в столице, наряду с юго-востоком, востоком и западом", – сказал Ефимов.

Участникам программы реновации выдается жилье с улучшенной отделкой, а по площади оно, как правило, превышает освобождаемые квартиры. Этого удается добиться за счет просторных кухонь, коридоров и санузлов. Кроме того, каждый новый дом построен в соответствии с концепцией безбарьерной среды, что особенно важно для пожилых граждан, родителей с маленькими детьми и маломобильных москвичей.

"Больше всего договоров на комфортное жилье в новостройках заключили участники программы реновации в районах Бескудниковском, Головинском и Дмитровском", – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В Бескудниковском документы на получение нового жилья оформили свыше 7,3 тысячи человек из 27 старых домов, в Головинском – свыше 4,4 тысячи горожан из 18 домов, а в Дмитровском ключи от квартир получили почти 2,9 тысячи москвичей из 17 устаревших зданий.

"В Молжаниновском районе переселение по действующей программе реновации уже полностью завершено", – добавил Гаман.

Первые этажи новых домов, возводимых по программе реновации в Москве, остаются нежилыми. Там можно размещать аптеки, магазины, кафе, досуговые и образовательные центры, салоны красоты и другие предприятия. При этом общая площадь квартир, которые были переданы под заселение на севере Москвы, превысила 600 тысяч "квадратов", отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в Головинском и Бескудниковском районах возведены 15 новостроек, еще 6 – в Дмитровском районе. Придомовая территория у новых зданий благоустроена – там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, разместили детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

"Для безопасности и комфорта жителей установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения", – уточнил Овчинский.

Для удобства и комфорта граждан переселение происходит поэтапно. Кроме того, каждый москвич с полной учетной записью на портале mos.ru может воспользоваться суперсервисом "Переезд по программе реновации". Там можно найти общую инструкцию, предназначенную для новоселов.

При этом с января по март 2025 года договоры на квартиры по программе реновации заключили около 7,6 тысячи горожан. Активнее всего документы на жилье заключали москвичи на востоке города. Там за три месяца правообладателями стали свыше 2,7 тысячи человек. На севере ключи от квартир получили почти 1,5 тысячи человек. Им передали жилье с улучшенной отделкой, сантехникой и осветительными приборами.

