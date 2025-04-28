Сергей Собянин рассказал о создании безбарьерной среды в домах по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Реализация программы реновации позволяет сделать более комфортной жизнь маломобильных москвичей, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, несколько лет назад безбарьерная среда в домах и около них оставалась для столицы редкостью. К настоящему моменту она стала реальностью, которую Москва системно создает и распространяет. Таким образом удается повысить комфорт столичных улиц не только для горожан с ограниченными возможностями здоровья, но также для пожилых москвичей и семей с детьми, указал Собянин.

В частности, создание безбарьерной среды подразумевает, что полы подъездов и лифтовых холлов создаются на одном уровне, без ступенек. Кроме того, пешеходные дорожки обустраивают с сохранением пологого уклона и используют при этом нескользкое покрытие.

Также поддержание безбарьерной среды предполагает создание широких коридоров и дверных проемов, через которые было бы удобно провозить кресла-коляски. В санузлах же специалисты обустраивают поручни и планируют их так, чтобы в помещении можно было развернуться.

Мэр также подчеркнул, что строительство подобного жилья ведется в соответствии со всеми нормами и с учетом реальных потребностей конкретных семей.

К настоящему моменту в рамках программы реновации в 12 округах и 80 районах столицы было оборудовано более 1 тысячи квартир, адаптированных под потребности горожан с особенностями здоровья. Получить такое жилье смогли уже свыше 1,5 тысячи москвичей.

С начала реализации программы новое жилье обрели более 7,5 тысячи семей на севере Москвы. Первый переезд в новые дома состоялся на севере Москвы еще в 2018 году. Тогда граждане заселились в жилой комплекс на Бескудниковском бульваре.