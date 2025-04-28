Свыше 920 гектаров бывших промзон будут реорганизованы в Москве в рамках программы КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют бывшие промзоны общей площадью более 920 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Включение участков бывших промзон в программу КРТ позволяет возвращать к жизни депрессивные территории с не работающей десятки лет промышленной инфраструктурой. Редевелопмент таких площадок предусмотрен более чем в половине активных на сегодня проектов КРТ", – отметил Ефимов.

Он уточнил, что из 115 уже одобренных проектов перестройка промзон включена в 65 из них. На этих территориях, расположенных в 10 административных округах Москвы, создадут многофункциональные городские пространства с общественно-деловой застройкой, высокотехнологичными производствами и жильем.

"Это позволит создать более 240 тысяч рабочих мест", – рассказал Ефимов.

Эти участки находятся в 46 районах столицы и расположены у главных транспортных узлов – станций метрополитена, МЦД, МЦК и основных московских магистралей. Проектами КРТ в контексте бывших промышленных площадок занимаются правообладатели земли и недвижимости. Их частью заняты инвесторы, определенные по итогам торгов, а реорганизацией 35 остальных территорий занимаются операторы КРТ.

На месте бывших промзон возведут не только комфортное жилье, но и социальную инфраструктуру. Всего на этих территориях построят детсады для почти 11 тысяч воспитанников, школы, где смогут учиться 23 тысячи учеников, а также 14 медицинских объектов и 22 спортивных сооружения.

"Кроме того, все территории благоустроят, озеленят, организуют удобную улично-дорожную сеть и пешеходные пространства", – отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

В настоящий момент в Москве на разных стадиях реализуют 302 проекта КРТ, площадь которых составляет около 4,2 тысячи гектаров.

Ранее Ефимов рассказывал, что только за первые 3 месяца текущего года в столице появились 11 административно-деловых и коммерческих объектов, построенных городом и инвесторами. Общая площадь объектов составила около 60 тысяч "квадратов".

Их строительство шло как за счет городского бюджета Москвы, так и за счет внебюджетных средств. Всего за первый квартал текущего года инвесторы возвели 8 административно-деловых и торгово-бытовых зданий.