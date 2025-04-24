11 коммерческих и деловых объектов появились в Москве за первый квартал 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве за первые три месяца 2025 года появились 11 административно-деловых и коммерческих объектов, построенных городом и инвесторами. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Совокупная площадь построенных объектов – около 60 тысяч квадратных метров. Офисные и торгово-бытовые помещения появились в центре, на востоке, юге, юго-востоке, западе столицы, а также в Новомосковском административном округе", – отметил он.

Строительство объектов велось как за счет городского бюджета Москвы, так и за счет внебюджетных средств. Всего за первый квартал текущего года инвесторы возвели 8 административно-деловых и торгово-бытовых зданий.

Деловые и коммерческие здания позволяют жителям не только находить работу, но и совершать покупки рядом с домом, чтобы не тратить время на дорогу. Столичные власти стремятся к концепции "15-минутного города", согласно поручению Сергея Собянина, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Реализация программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) позволяет формировать в жилых районах города комплексную и сбалансированную инфраструктуру в пешей доступности и создавать новые рабочие места во всех отраслях экономики", – сказал он.

В рамках программы на Элеваторной улице появился новый торговый центр (ТЦ) площадью свыше 8 тысяч квадратных метров. Это позволит создать более 400 рабочих мест. Здесь откроются супермаркет, фуд-корт, развлекательный центр и рестораны с панорамными окнами.

Новые здания для офисов, магазинов и сервисных служб возвели в Таганском, Косино-Ухтомском, Филимонковском районах, а также в Некрасовке, Коммунарке, Люблине, Бирюлеве Восточном, Дорогомилове, Соколиной Горе, Царицыне.

В частности, в Соколиной Горе инвестор построил административно-производственный комплекс площадью свыше 10,3 тысячи "квадратов", куда вошли два офисных здания в 5 и 8 этажей, рассказал глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор уже выдал разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, заявил председатель ведомства Антон Слободчиков. По его словам, инспекторы комитета с момента начала работ провели суммарно свыше 50 контрольно-надзорных мероприятий.

Ранее столичные власти предоставили инвесторам участки для строительства пяти предприятий на западе Москвы. В ЗАО выделили 16,1 гектара земли для различных фабрик. В их числе – предприятия по выпуску компонентов уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, мебели, а также продуктов питания. За счет поддержки Москвы арендаторы смогут сэкономить свыше 250 миллионов рублей.

