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24 апреля, 12:41

Город

В трех районах Москвы благоустроят 26 дворов на средства от платных парковок

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Москве в трех районах на средства от уличных платных парковок благоустроят 26 дворов в 2025 году. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Планами по улучшению городской среды поделились районы: Северное Медведково, Донской и Чертаново Центральное", – говорится в сообщении.

Уточняется, что местные власти планируют:

  • установить дорожные знаки;
  • расширить тротуары и газоны;
  • благоустроить детские и спортивные площадки;
  • установить скамейки и урны;
  • высадить деревья и кустарники.

В Дептрансе добавили, что подробную информацию можно найти на сайтах управ в разделе "Благоустройство на средства от платных парковок".

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что управы продолжают публиковать планы по улучшению районов на 2025 год. Москвичи могут выбирать объекты, которые нужно обновить в первую очередь. Для этого им нужно обратиться к муниципальным депутатам своего района.

Ранее сообщалось, что строительство спортивного объекта-долгостроя в Крылатском районе на западе Москвы завершат до конца 2025 года. Площадь спортивного комплекса составляет 366,5 квадратного метра.

Строительство тренировочно-оздоровительной фитнес-студии по Осенней улице было приостановлено в начале 2000-х годов. Спустя время его передали в работу оперативной группе по сокращению долгостроя.

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