На юге Москвы появятся 7 деловых центров

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На юге Москвы идет строительство и подготовка к вводу в эксплуатацию семи административно-деловых центров. Об этом заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Уточняется, что сейчас возводят пять офисных центров за счет частных инвестиций. По двум другим уже идет подготовка к вводу в эксплуатацию. Площадь всех зданий составляет свыше 161 тысячи квадратных метров.

По словам заммэра, завершить работы девелоперы планируют в ближайшие два года. Бизнес-центры дополнят административно-деловую инфраструктуру Нагатинского Затона и Даниловского района.

"Все строящиеся здания обладают хорошей транспортной доступностью, так как возводятся вблизи удобных транспортных магистралей и станций метро", – подчеркнул он.

На первых этажах офисных центров предусмотрены помещения под кафе, рестораны, коворкинги, а также магазины и сервисные службы.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что часть бизнес-центров будет представлять собой комплексы зданий.



Например, на проспекте Андропова Нагатинского Затона готовится к вводу в эксплуатацию два деловых квартала на берегу Москвы-реки. Тут, по его словам, будут шесть офисных корпусов. Их площадь составит более 20,3 тысячи квадратных метров.

Еще один центр будет состоять из двух 13-этажных зданий, площадь которых будет более 29 тысяч квадратных метров. Под обоими корпусами появится автопарковка, добавил Овчинский.

Кроме того, рядом со зданиями обустраивают тротуары, высаживают деревья и кустарники, газоны и цветники.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков заявил, что строительство объектов ведется под их контролем. Инспекторы проводят проверки на всех этапах. Эксперты оценивают качество выполненного объема работ и применяемых материалов. Уже организовано 63 контрольно-надзорных мероприятия.

По его словам, комитет оформил заключения о том, что два деловых комплекса, расположенные на проспекте Андропова, соответствуют проектной документации.

За первые три месяца 2025 года в Москве появились 11 административно-деловых и коммерческих объектов, построенных городом и инвесторами. Деловые и коммерческие здания позволяют жителям не только находить работу, но и совершать покупки рядом с домом, чтобы не тратить время на дорогу.