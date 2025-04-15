Деловой комплекс возведут на западе столицы по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Деловой комплекс появится на западе столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Его возведет на участке площадью 1,21 гектара, расположенном на улице Неверовского, назначенный городом оператор. Срок сдачи – пять лет, уточнил Ефимов.

"Вложения в проект оцениваются примерно в 19 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 668 миллионов рублей", – уточнил вице-мэр, добавив, что благодаря реорганизации в районе Дорогомилово будет создано 1 600 рабочих мест.

Участок земли примыкает к проспекту Багратиона, а в непосредственной близости от него находится станция "Парк Победы" Арбатско-Покровской линии метро. На данный момент на этой территории расположены складские помещения и другие устаревшие объекты.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, градостроительный потенциал территории составляет 56 тысяч квадратных метров недвижимости. При этом в деловом комплексе, который там появится, планируется разместить торговые объекты, кафе, рестораны, отделения банков, а также офисы, спортивные и медицинские центры.

"Кроме того, предусмотрено благоустройство территории и организация местной улично-дорожной сети", – добавил он.

Вместе с тем в районе Коммунарка по программе КРТ реорганизуют участки площадью 13,74 гектара. Там появится спортивная и деловая инфраструктура.

В реализацию проекта планируется вложить 60,64 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит свыше 1 миллиарда рублей. Участки располагаются рядом со станцией "Коммунарка" Троицкой линии метро.

