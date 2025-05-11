Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о масштабной программе реновации районных спортивных объектов в Москве.

"Для миллионов москвичей регулярные тренировки – не просто мода, а стиль жизни. Для них правительство Москвы реализует масштабную программу создания доступной и качественной спортивной инфраструктуры", – написал мэр в своем личном блоге

Глава города отметил, что Москва с особым вниманием подходит к развитию районных спортивных объектов, чтобы у жителей столицы была возможность заниматься спортом в шаговой доступности от дома. По его словам, многие районные физкультурно-оздоровительные комплексы были построены в городе несколько десятилетий назад, из-за этого местами есть значительный износ инженерных систем.

Реализация проекта по реновации районных спортивных объектов превратит их в современные многофункциональные спортивные центры, где горожане смогут заниматься различными видами спорта: от фитнеса и йоги до игровых видов спорта.

Собянин отметил, что всего планируется привести к новому стандарту 175 спортивных комплексов, в том числе 57 бассейнов. В 2024 году работы были завершены на 14 из них, в этом же году планируется обновить еще два десятка спорткомплексов.

Глава города добавил, что в ходе реконструкции внешний облик спортивных объектов выполняется в фирменном стиле Московского спорта.

"Обновление каждого объекта начинается с полной замены всех инженерных систем (электроснабжение, вентиляция, кондиционирование, пожаротушение) на более экологичные и энергоэффективные. Это обеспечит комфортные и безопасные условия для занятий на десятилетия вперед", – заметил градоначальник.

Кроме того, по словам мэра, в целях обеспечения доступности спортивных объектов для всех граждан специалисты расширяют дверные проемы, а также устанавливают пандусы и травмобезопасные перила. Помимо этого, в душевых комнатах устраняют пороги и оборудуют специальные санузлы.

Собянин отметил, что особое внимание город уделяет оснащению спортивных комплексов качественным инвентарем и обустройству безопасных тренировочных зон.

"В залы функциональных и кардиотренировок закупаем надежное современное оборудование и снаряжение: беговые дорожки, велотренажеры, степ-платформы, станки Смита, скамьи Скотта, гравитроны, гребные, эллиптические тренажеры – более 1100 единиц с начала программы модернизации", – поделился глава города.

По его словам, возле спорткомплексов также создаются зоны для занятий спортом на свежем воздухе, баскетбольные и футбольные площадки, велопарковки и скамейки с навесами.

В бассейнах же специалисты обновляют систему очистки и нагрева воды, а также меняют покрытие чаш и бортов бассейнов. В ряде бассейнов для спортсменов с ограниченными возможностями были установлены гидравлические подъемники, которые позволяют комфортно спускаться в воду. Помимо этого, в зданиях организовывается единая система навигации и оповещения, которая также включает таблички с использованием шрифта Брайля и кнопки вызова помощи.

"Физическая активность является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Мы продолжим работать, чтобы обеспечить возможность для комфортных занятий спортом в пешей доступности от дома как можно большему количеству москвичей", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Мой спортивный район" в столице планируется провести 20 тысяч бесплатных тренировок и задействовать до 300 городских площадок. В занятиях будут принимать участие профессиональные тренеры.

В 2024 году в проекте поучаствовали более 100 тысяч москвичей. В этом году, по прогнозам, число участников может превысить 200 тысяч.