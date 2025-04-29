Соревнования по спортивному ориентированию пройдут на ВДНХ

Фото: федерация спортивного ориентирования Москвы

На ВДНХ 17 мая состоится московский этап всероссийских соревнований "Российский азимут". Спортивное мероприятие проведут перед строением № 574, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Свои навыки ориентирования на местности смогут проверить более 1,5 тысячи желающих. Каждый участник на старте получит специальные спортивные карты для поиска контрольных пунктов. Необходимо быстрее остальных взять нужное количество пунктов и вернуться на финиш.

Для участников также проведут мастер-классы по чтению спортивных карт. Участие бесплатное, но по предварительной регистрации.

Соревнования "Российский азимут" проводятся с 2006 года. Они входят в число самых массовых спортивных мероприятий страны наряду с "Лыжней России" и "Кроссом наций".

Между тем около 25 тысяч спортсменов приняли участие в Московском полумарафоне. Забег на 5 километров состоялся на территории Олимпийского комплекса "Лужники" 26 апреля. На следующий день, 27 апреля, на старт вышли спортсмены на дистанцию 21,1 километра.

Всего в этом году в полумарафоне участвовали 88 корпоративных команд и 48 студенческих.