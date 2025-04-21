Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сразу пять велофестивалей впервые пройдут в Москве в этом году. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов пояснил, что количество велофестивалей было увеличено из-за возросшего интереса к данным мероприятиям.

Он также отметил, что эти фестивали помогают популяризировать велодвижение в Москве, благодаря чему количество жителей столицы, отдающих предпочтение данному виду транспорта для поездок по городу, увеличивается.

Согласно представленному графику, 17 мая состоится Весенний велофестиваль, 5 июля и 2 августа пройдут Ночные велофестивали, 13 сентября запланировано проведение Осеннего велофестиваля, а в период с 27 по 28 сентября – Детского велофестиваля.

"В прошлом году мы с вами собрали рекордное число участников – более 150 тысяч человек. Давайте вместе установим новый рекорд!" – призвали в департаменте.

В этом году в Москве не удалось провести зимний велофестиваль. Причиной стало потепление, которое наступило в столице раньше положенного срока. Последний раз мероприятие проводилось в городе в 2021 году.

