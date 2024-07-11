В Москве открылись 72 новые площадки для бесплатных тренировок на свежем воздухе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посетить занятия проектов "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные" теперь можно по 72 дополнительным адресам в Москве, передает портал мэра и правительства столицы.

Среди новых площадок для занятий спортом – 10 мест, где можно заняться фитнесом и игровыми видами спорта, такими как футбол, волейбол, баскетбол и бадминтон, 10 – для тренировок по ушу, и 10 – для занятий бегом.

Тренировки по ушу проводятся в партнерстве с Московской городской федерацией ушу. Занятия рассчитаны на взрослых и детей старше шести лет и проходят по средам с 19:00 до 20:00 и по воскресеньям с 11:00 до 12:00. Тренировки этого вида восточных единоборств развивают ловкость и пластику, улучшают обмен веществ, укрепляют иммунитет, а также сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Для участия в проекте "Мой спортивный район" желающим необходимо иметь с собой коврик для йоги, кубики для растяжки и гимнастическую палку.

В рамках проекта "Спортивные выходные" были открыты 42 новые площадки, на которых можно участвовать в бесплатных тренировках. На 13 парковых и 24 фестивальных площадках по субботам и воскресеньям проходят занятия по растяжке, йоге, а также танцевальные и функциональные тренировки.

Заняться спортом можно и на столичных причалах и набережных. По вторникам и четвергам с 19:00 до 20:00 москвичей ждут на танцевальные тренировки на причалах Нагатинского Затона и Братеевской набережной, Краснопресненской набережной, набережной в парке "Печатники". В это же время на набережной Марка Шагала проходят занятия по йоге, помогающие расслабиться и укрепить мышцы спины.

Выбрать удобную площадку и пройти регистрацию на тренировки можно на сайте.

Всего в рамках проектов открыты 186 площадок для бесплатных занятий спортом на протяжении всего лета. Большая часть из них включена в программу фестиваля "Лето в Москве".

В дни фестиваля "Лето в Москве" в городе развернулась большая спортивная программа, которая включает в себя самые разнообразные занятия от танцев до йоги. Фестиваль "Лето в Москве" продлится до 8 сентября. На 600 площадках во всех округах столицы пройдет более 250 тысяч мероприятий.

До этого участников проекта "Московское долголетие" пригласили на занятия по гребле на сапах и каяках. Горожан старшего поколения познакомят с историей этих видов спорта, научат управлять плавательными средствами и пригласят для участия в играх на вод.