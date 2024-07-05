Биатлонистка Зайцева рассказала о спортивных занятиях фестиваля "Лето в Москве"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В дни фестиваля "Лето в Москве" в городе развернулась большая спортивная программа, которая включает в себя самые разнообразные занятия от танцев до йоги, рассказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева.

По ее словам, 6 июля на сцене в Бульварной зоне 6-го микрорайона Митина в 10:00 начнется бодрящая зарядка. В парке "Северное Тушино" в это же время стартует тренировка с профессиональными инструкторами Мосгорспорта, которые покажут, как проверить свою физическую форму и подготовку с помощью испытаний комплекса ГТО.

В полдень в районе Курино на сцене в "Детском парке" можно познакомиться с системой физических упражнений для укрепления здоровья и развития ловкости и координации, скорости и силы.

В воскресенье, 7 июля, в это же время здесь пройдет мастер-класс по карате, а вечером, начиная с 18:00, в парке "Митино" можно будет присоединиться к мастер-классу по зумбе, который проведут в формате вечеринки под латинскую музыку и популярные хиты.

Зайцева отметила, что программа первого фестиваля "Лето в Москве" проходит в самых разнообразных локациях по всему городу и заставляет по-новому взглянуть на привычные места.

"Меня приятно порадовало, как много интересных спортивных активностей проходят на набережных. Опытные тренеры приглашают на оздоровительный бег, а также знакомят с упражнениями для развития ловкости, выносливости, скорости и силы. Можно посетить занятия по миофасциальному расслаблению, которое включает упражнения на подвижность суставов", – добавила она.

Фестиваль "Лето в Москве" продлится до 8 сентября. На 600 площадках во всех округах столицы пройдет более 250 тысяч мероприятий.

5 и 6 июля состоятся международные соревнования по вейксерфингу Kalinka Wakesurf Cup. Они пройдут на Северном речном вокзале. Более 70 спортсменов будут бороться в категориях "Дети", "Любители", "Мастера", "Полупрофессионалы" и "Профессионалы". В первый день им предстоит пройти квалификационные заезды, а во второй – финальные.



День московского спорта пройдет в СК "Лужники"



